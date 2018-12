Politie overstelpt met vragen over ‘verdacht’ busje Kristof Pieters

12 december 2018

De politie van Sint-Niklaas is woensdag via sociale media, mails en de meldkamer overstelpt met vragen over een wit busje dat in de stad zou rondrijden en vrouwen of kinderen zou aanspreken om plaats te nemen in het voertuig. Het lijkt echter te gaan om een verhaal dat viraal is gegaan op sociale media waardoor er een lichte paniek uitbrak onder de bevolking. De politie kan in ieder geval met klem verzekeren dat zo’n voertuig én de gemelde nummerplaat niet op het grondgebied gesignaleerd is. “Er zijn ook geen meldingen binnengekomen van strafbare feiten met betrekking tot het busje, de eigenaar ervan of de bestuurder”, laat de politie weten.