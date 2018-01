Politie op zoek naar Philippe Embrechts 02u46 0 Foto Joris Vergauwen Philippe Embrechts. Sint-Niklaas De politiediensten hebben een opsporingsbericht verspreid over de 36-jarige Philippe Em brechts uit Sint-Niklaas.

Op dinsdag 2 januari verliet hij omstreeks 10.30 uur zijn woning in de Nieuwstraat in Sint-Niklaas. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. De man is ongeveer 1,80 meter lang en normaal tot struis gebouwd. Hij heeft blauwe ogen en donkerbruin uitgedund haar dat in piekjes omhoogsteekt. Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het moment van zijn verdwijning. Ook aan Philippe zelf wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om op die manier zijn naasten gerust te stellen. De familie is uiterst bezorgd. "Het is verschrikkelijk om in zo'n onzekerheid te leven. De buren hebben Philippe maandag voor het laatst gezien. Sindsdien is er geen spoor van hem", klinkt het. Wie tips heeft over deze zorgwekkende verdwijning kan dat laten weten aan de politie via het gratis nummer 0800/30 300. (JVS)