Politie ontdekt cannabisplantage met 350 planten op zolder 22 mei 2018

De politie van Sint-Niklaas is zaterdagnacht binnen gevallen in een woning in de Nieuwkerkenstraat.





Op zolder troffen de speurders een professionele cannabisplantage aan met 350 plantjes. Een verdachte werd opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die liet de man aanhouden.





De woning werd verzegeld en de cannabisplantage zal ontmanteld worden.





Buren hadden niks in de gaten van de illegale activiteiten. "Het gaat om een huurhuis en pas vier maanden geleden was er iemand nieuw komen wonen", klinkt het. (PKM)