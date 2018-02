Politie onderzoekt anti-PKK folders 02 februari 2018

Een aantal inwoners uit Sint-Niklaas heeft de afgelopen dagen een folder in de bus gekregen tegen de Koerdische partij PKK. De PKK, die als politieke partij in Turkije verboden werd, wordt in de folder beschreven als een bloeddorstige communistische strekking die goddeloosheid en terrorisme predikt. Een folder bussen is op zich niet verkeerd, maar men mag niet aanzetten tot haat of discriminatie. In Sint-Niklaas doken de folders onder meer op in brievenbussen in het Koningin Fabiolapark. (PKM)