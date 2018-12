Politie neemt vuurwerk in beslag Kristof Pieters

30 december 2018

De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdag rond 16 uur vuurwerk in beslag genomen bij een controle van enkele jongeren op het skatepark in de Azalealaan in Sint-Niklaas. De jongeren hadden al enkele vuurpijlen afgestoken. Het afschieten van vuurwerk is echter verboden in Sint-Niklaas, ook op oudejaarsavond. De politie waarschuwt ervoor dat bij overtredingen mensen een GAS-boete riskeren.