Politie klist 26-jarige fietsendief



Kristof Pieters

20 december 2018

14u02 1 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft deze week een verdachte opgepakt die in aanmerking komt voor heel wat diefstallen in de stad. Hij stal vooral fietsen en elektrische fietsen.

De afgelopen weken werden op verschillende plaatsen in Sint-Niklaas meerdere diefstallen van fietsen en elektrische fietsen vastgesteld. Op maandag 17 december kon door de politie een verdachte worden opgepakt. “Uit verder onderzoek blijkt dat de verdachte, een 26-jarige man zonder gekende woonst, eveneens in aanmerking komt voor andere feiten van diefstal en het gebruik van een gestolen bankkaart”, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. “Alle feiten werden gepleegd tussen 1 en 14 november in Sint-Niklaas. De verdachte is trouwens geen onbekende voor politie en gerecht.” De man werd woensdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij werd aangehouden.