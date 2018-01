Politie jaagt op dieven 20 januari 2018

02u31 0

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben zeven politiezones in de provincie meegewerkt aan een geïntegreerde actie tegen rondtrekkende dievenbendes. De politie haalde 123 voertuigen uit het verkeer en onderwierp 95 personen aan een grondige controle. Daarnaast controleerde de politie 9.984 voertuigen via nummerplaatherkenning. Eén persoon stond geseind met een bevel tot gevangenneming. Op last van het parket werd de man gerechtelijk aangehouden. De politie nam 2 voertuigen in beslag, onder meer van een chauffeur met een lopend rijverbod. Er werden ook 2 pv's opgesteld, onder meer voor vervalsing van documenten. De politie onderwierp 3 chauffeurs aan een ademtest. Een van henhad te veel gedronken. Het parket trok het rijbewijs van deze chauffeur in voor 15 dagen. De politie schreef 1 pv uit voor rijden zonder rijbewijs en 2 bestuurders kregen een pv wegens technische inbreuken (technische eisen, keuring). Twee buitenlandse bestuurders hadden openstaande boetes. Tot slot schreef de politie twee pv's van waarschuwing uit voor tal van kleinere inbreuken.





(PKM)