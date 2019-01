Politie houdt toezicht op zwerfvuil tijdens marktdag Kristof Pieters

25 januari 2019

15u59 0 Sint-Niklaas De ‘milieupolitie’ heeft donderdag tussen 9 en 13 uur toezicht gehouden op zwerfvuil en sluikstort op de Grote Markt en de omgeving van de Reynaertgalerij.

De actie vond niet toevallig plaats op donderdag want na de wekelijkse marktdag blijft er altijd heel wat zwerfvuil op straat liggen. De politie van Sint-Niklaas stuurde daarom enkele agenten op pad om een oogje in het zeil te houden. 10 ‘mooimakers’ werden door de politie beloond voor het netjes deponeren van afval in vuilnisbakken en het opruimen van hondenpoep. Er werden echter ook 8 marktgangers betrapt op inbreuken op zwerfvuil. Zij kregen een GAS-pv.