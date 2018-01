Politie houdt grote snelheidscontrole 29 januari 2018

De politie heeft zaterdag een grote snelheidscontrole gehouden. Ongeveer 1.123 chauffeurs werd in een vijftal straten gecontroleerd. 39 bestuurders werden meteen uit het verkeer gehaald. Daarvan moesten er twee onmiddellijk hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. Ze hadden 88 en 120 kilometer per uur gereden waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is.





Eén bestuurder werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Hij moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. (JVS)