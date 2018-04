Politie houdt flitscontroles 10 april 2018

De lokale politie van Sint-Niklaas kondigt opnieuw een reeks flitsacties aan voor de komende dagen. Vandaag gebeurt dat in de Langhalsbeekstraat en Tuinlaan, morgen in de Gentstraat, Kerkstraat en Klapperbeekstraat, donderdag in de Leestraat en Leebrugstraat, vrijdag in de Schrijberg en Patotterij, zaterdag in de Heistraat en Dendermondse Steenweg en zondag tot slot in de Hoogstraat en Vrouweneekhoekstraat. Op maandag en dinsdag volgende week staat de bemande flitsauto in de Vrasenestraat, Heihoekstraat, Heidebaan en Bellestraat. (JVS)