Politie haalt 30 hardrijders uit het verkeer 13 april 2018

02u42 0

De politie van Sint-Niklaas heeft gisterenochtend tussen 6 en 9 uur de snelheid van automobilisten in drie straten gecontroleerd. Waar mogelijk haalde de politie de overtreders onmiddellijk uit het verkeer om hen te confronteren met hun verkeersgedrag.





In de Nieuwe Molenstraat (50 kilometer per uur) waren er 16 overtredingen, met een maximum snelheid van 70 kilometer per uur. De politie haalde 9 bestuurders uit het verkeer. Eén bestuurster moest haar wagen laten staan omdat ze geen geldig verzekeringsbewijs noch een rijbewijs kon voorleggen. De politie plaatste een wielklem.





In de Bellestraat (zone 50 kilometer per uur) waren er 40 overtredingen, met een maximum snelheid van 90 kilometer per uur. Acht overtreders werden onderschept. Eén bestuurster van een Poolse auto moest onmiddellijk de boete betalen.





Op de Singel (70 kilometer per uur) waren er 16 overtredingen met een maximum snelheid van 116 kilometer per uur. De politie haalde hier 13 bestuurders uit het verkeer. Tot slot verbaliseerde de politie één bestuurder voor het negeren van een doorlopende witte lijn. (PKM)