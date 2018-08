Politie flitst komende week 09 augustus 2018

De politie kondigt voor de komende week flitscontroles aan op enkele locaties. Vandaag gebeurt dat in de Spieveldstraat en Weynstraat, morgen in de Nauwstraat en Bosstraat, in het weekend van 11 en 12 augustus in de Leon Scheerderslaan, Eikenlaan, Zwaanaardestraat en Hulstbaan. Op maandag 13 en dinsdag 14 augustus tot slot staat de bemande flitsauto in de Gentstraat, Belseledorp, Damstraat en Beeldstraat. (JVS)