Politici en ambtenaren in dialoog met jongeren in OLV Presentatie: "Inspiratie voor een kind- en jeugdvriendelijke stad"

24 januari 2019

18u33 0 Sint-Niklaas De burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en ambtenaren zijn donderdagvoormiddag in dialoog gegaan met kinderen en jongeren in de OLV Presentatie. Bedoeling is om inspiratie op te doen om met concrete beleidsdaden een meer kind- en jeugdvriendelijke stad te worden.

Een heuse inspiratievoormiddag met kinderen en jongeren, dat stond op het programma van de burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en ambtenaren donderdag in de school OLV Presentatie. Ze gingen er in dialoog met een 90-tal kinderen en jongeren, om na te gaan waar de jongste generatie Sint-Niklazenaren van wakker ligt.

Impact

Een grote bevraging bij de jeugd leverde vorig jaar al de nodige info op. “In dat belevingsonderzoek ‘Baas in Sint-Niklaas’ kwamen heel wat behoeften en vragen van kinderen en jongeren naar boven. Dit inspiratiemoment wil het wervende startschot zijn om tot straffe acties te komen, die echt impact hebben op de leefwereld van kinderen en jongeren in Sint-Niklaas”, aldus Tim De Brabander van de Sint-Niklase jeugddienst.

Tussen 9 uur en 10.30 uur werden inspirerende voorbeelden uit andere steden getoond via fotopresentaties. Om 10.30 uur was er een speeddate tussen volwassenen en jongeren. Vanaf 11 uur werd er verder in kleinere groepen nagedacht over verschillende thema’s, zoals natuur, milieu, veiligheid, armoede, vrije tijd, communicatie, participatie en mobiliteit.

Baas

De stedelijke jeugddienst hield vorig jaar de grootscheepse bevraging ‘Baas in Sint-Niklaas’. In totaal 3.043 kinderen en jongeren gaven hun mening over hun stad. Bij kinderen komen natuur en milieu sterk naar boven, net als samen gelukkig leven en hobby’s. Bij jongeren is de grootste bekommernis hun vrijetijdsbeleving, gevolgd door veiligheid en het milieu. Wat heel vaak terugkomt, is het gebrek aan groene ruimte in Sint-Niklaas.

