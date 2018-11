Pokémonclub organiseert ruilbeurs in Sinaai JVS

12 november 2018

15u32 0 Sint-Niklaas Voor de zesde keer vindt er komende zaterdag in Sinaai een Pokémonbeurs plaats. Een initiatief van de Pokémonclub Sakura.

Het intussen populaire Beybladetornooi van Pokémonclub Sakura is voor december, maar komende zaterdag kan jong én oud alvast in de parochiezaal van Sinaai terecht voor een nieuwe Pokémonbeurs, de zesde intussen van Robbe D’hondt (9) en zijn ouders.

“Het enthousiasme van de bezoekers tijdens ons vijfde treffen was groot. Samen met Robbe gaan we opnieuw naar de wondere wereld van de Pokémonkaarten. Het wordt heel leuk: kom snuisteren op de ruilbeurs, boek je gratis tafel en run je eigen Pokéshop, leer op één middag hoe je de officiële ‘trading card game’ speelt en win coole prijzen tijdens het ‘theme deck-tornooi’. We brengen zoals steeds ook onze kleine expo met de meest zeldzame en waardevolle kaarten mee”, klinkt het. En voor de echte Beybladers: op 15 december is er opnieuw een groot tornooi.

De Pokémonbeurs vindt zaterdag 17 november plaats van 13 tot 18 uur in de parochiezaal van Sinaai aan de Dries 70. De toegang is gratis.