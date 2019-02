Poëzie op Zondagmorgen in de Foyer met Radna Fabias en Joost Decorte JVS

01 februari 2019

10u02 0 Sint-Niklaas Komende zondag 3 februari is in de Foyer in Sint-Niklaas ‘Poëzie op Zondagmorgen’. Deze keer zijn Radna Fabias en Joost Decorte de poëtische gasten.

Een debuut zoals er maar eens in de tien jaar verschijnt, en overdonderende dichtbundel, een geweldig debuut: recensenten staken vorig jaar hun lof en bewondering niet onder stoelen of banken voor twee debuutbundels. Dat waren ‘Habitus’ van Radna Fabias en ‘Stalker’ van Joost Decorte.

Zij komen zondagvoormiddag naar Sint-Niklaas en lezen voor uit hun werk, vanaf 10.30 uur, in de Foyer van de stadsschouwburg. De toegang is gratis.