Poëzie en muziek op Gedichtendag bij WARP JVS

17 januari 2019

11u30 0 Sint-Niklaas Op woensdag 30 januari, aan de vooravond van Gedichtendag, nodigt het kunstenplatform WARP twee dichters en twee muzikanten uit.

Dichters Shari Van Goethem en Dominique De Groen zijn op woensdagavond 30 januari te gast bij WARP, het kunstenplatform in de Apostelstraat 20 in Sint-Niklaas. Aan de vooravond van Gedichtendag lezen ze er hun poëzie voor. ‘Woordstock’, van de studenten van de afdeling Woord aan de Academie van Sint-Niklaas, vullen deze taalvirtuozen aan. Er is ook muziek die avond, van accordeoniste-zangeres Elke De Meester en violist-mandolinespeler Jeroen Goegebuer. Het is een initiatief van WARP in samenwerking met de stedelijke bibliotheek van Sint-Niklaas.

De avond start om 20 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro, inclusief drankje. Inschrijven kan via bibliotheek@sint-niklaas.be of 03/778.34.00.