Pleegzorg op zoek naar pleeggezinnen JVS

27 maart 2019

13u14 0 Sint-Niklaas Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseert in april een infoavond in Sint-Niklaas. De organisatie is op zoek naar pleeggezinnen.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt warme en enthousiaste gezinnen die thuis thuis nog een plekje vrij hebben. De organisatie wil gezinnen engageren om een kind of volwassene voor korte of lange tijd op te vangen, of die flexibel zijn en snel een bed kunnen vrijmaken.

Wie er alles over wil weten, kan terecht op een infomoment op woensdag 24 april vanaf 19.30 uur in de school Don Bosco in de Tulpenstraat 16 in Sint-Niklaas.

Inschrijven kan via info@pleegzorgoostvlaanderen.be. Info: www.pleegzorg.be