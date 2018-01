Pizzakoerier tegen brandweerwagen 02u52 0

Maandagnacht gebeurde om 0.24 uur een ongeval met een pizzakoerier op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Op het moment van het ongeval manoeuvreerde een chauffeur met een brandweerwagen ter hoogte van de Apostelstraat. Om terug op de Grote Markt terecht te komen, moest de chauffeur even achteruit rijden. Een collega hield het verkeer op straat tegen. Een minderjarige pizzakoerier uit Sint-Niklaas negeerde deze brandweerman en reed met zijn bromfiets tegen de brandweerwagen. Op het eerste gezicht raakte de bromfietser niet gewond en was er enkel blikschade. (PKM)