Pijp- en Tabaksmuseum viert 25ste verjaardag grootste sigaar ter wereld

18 november 2018

15u19 0 Sint-Niklaas Met een grote taart in de vorm van een sigaar heeft het Pijp- en Tabaksmuseum in Sint-Niklaas zondagvoormiddag de 25ste verjaardag van de grootste sigaar ter wereld gevierd. Die bevindt zich sinds 1996 in het Sint-Niklase privémuseum. De sigaar heeft echter stilaan opnieuw een grondige restauratie nodig om de tand des tijds te overleven.

De gigantische sigaar werd in 1993 gemaakt door de Botermelkgilde uit Onkerzele. Een 18-tal vrijwilligers slaagde er in om na 344 uur een sigaar te draaien met een lengte van 6,34 meter, een diameter van 47 centimeter en een gewicht van 400 kilogram. De grootste sigaar ter wereld was een feit. Voor de gilde uit Onkerzele - een deelgemeente van Geraardsbergen - was deze sigaar immers een wereldrecordpoging. Daarvoor was de grootste sigaar ter wereld van Nederlandse makelij.

In 1996 werd de sigaar aan het Pijp- en Tabaksmuseum in Sint-Niklaas geschonken. Daar ligt ze sindsdien in de inkomhal te kijk voor het grote publiek. Het is dé blikvanger van het museum, dat dan ook de 25ste verjaardag van de sigaar niet onopgemerkt voorbij wilde laten gaan. Dat gebeurde met een grote taart van bakker Wim Geerinck, uiteraard in de vorm van een sigaar.

Cubaan

De sigaar heeft echter stilaan opnieuw een grondige onderhoudsbeurt nodig. “Vijftien jaar geleden is de sigaar al een eerste keer gerestaureerd. Daarvoor is een Cubaanse sigarenmaker speciaal naar hier gekomen. Nu heeft de sigaar opnieuw een buitenste tabakslaag nodig. We zijn op zoek naar een restaurateur, maar dat is geen makkelijke opgave. Er zijn niet veel specialisten én het kost ook behoorlijk veel geld. Ideaal zou zijn dat de sigaar in een afgesloten ruimte ligt, maar dat is al helemaal onbetaalbaar voor onze vzw. Niettemin is het onze ambitie om de sigaar in ere te houden, uiteraard”, klinkt het bij Bart Thiron van het Pijp- en Tabaksmuseum.

Het private museum telt jaarlijks zowat 1.500 bezoekers. Na het overlijden van oprichter en bezieler Richard Thiron twee jaar geleden zette zoon Bart de werking verder, samen met een groep medestanders. “We zijn tevreden hoe het loopt. We tonen op onze manier dit stukje erfgoed en we hopen in de toekomst nieuwe accenten te kunnen leggen, ook in samenwerking met de stad. We zijn verheugd dat de nieuwe schepen van Cultuur (Filip Baeyens, red) hier vandaag ook al een kijkje is komen nemen. We zijn ervan overtuigd dat we met dit museum een meerwaarde kunnen blijven bieden op cultureel en toeristisch vlak.”

Info: www.pijpentabaksmuseum.be, www.facebook.com/pijpentabaksmuseum.