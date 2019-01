Pianist Yannick Van de Velde is nieuwe culturele ambassadeur van Sint-Niklaas JVS

07 januari 2019

11u13 0 Sint-Niklaas Muzikant en Pianofest-organisator Yannick Van de Velde is de nieuwe culturele ambassadeur van Sint-Niklaas.

Sinds 2015 zet Sint-Niklaas culturele ambassadeurs in om het imago van de stad op cultureel vlak in binnen- en buitenland te versterken. Dat eerste jaar mocht Alex Callier de spits afbijten, om een jaar later gezelschap te krijgen van cartoonist Karl Meersman. De culturele ambassadeurs worden immers voor een periode van twee jaar aangesteld. Karl Meerman kreeg op zijn beurt culturele bijstand van concertorganisator De Casino. Momenteel is Stef Van Bellingen aan zet. Hij krijgt nog één jaar het gezelschap van Yannick Van de Velde om het culturele prestige van de Wase hoofdstad uit te dragen.

Topfestival

Yannick Van de Velde hoort als pianist bij de Belgische top en trad op over de hele wereld, zowel als solist als kamermusicus. Bovendien is de Sint-Niklazenaar nog steeds maar 28 jaar. In 2017 organiseerde hij voor het eerst ook het klassieke muziekfestival PianoFest. Daarmee brengt hij om de twee jaar een topfestival naar zijn thuisstad Sint-Niklaas, met masterclasses voor jonge beloftevolle pianisten in combinatie met concerten van de nationale en internationale top binnen de muziekwereld. Dit jaar vindt PianoFest plaats van 15 tot 17 maart, met onder meer twee winnaars en heel wat laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd, de artiest van het jaar 2018 in Frankrijk Bruno Philippe, de meesterpianiste Mi-Joo Lee uit Zuid-Korea, de vier muzikale broers Van de Velde en een hele reeks andere muzikanten uit meer dan twintig verschillende landen.

“Indrukwekkend palmares”

“Hij is nog maar 28 jaar en heeft al zo’n indrukwekkend palmares, met heel wat internationale prijzen. Met het tweejaarlijkse muziekfestival PianoFest brengt hij ook een stukje van de wereld naar Sint-Niklaas. Genoeg redenen dus om Yannick Van de Velde het cultureel ambassadeurschap toe te kennen”, klonk het bij de jury.

Voor de bescheiden Yannick Van de Velde is het een eer om op deze manier zijn stad te mogen vertegenwoordigen. “Absoluut. Het is een héél grote eer, zeker als je weet wie de vorige ambassadeurs waren. Als jonge gast ben ik zeer vereerd om deze opdracht te krijgen. Ik ben met Stef Van Bellingen al aan het brainstormen over wat we samen kunnen doen om Sint-Niklaas verder op de kaart te zetten. Ik zit in de muziekwereld, hij in de artistieke wereld, samen moeten we enkele mooie dingen kunnen verwezenlijken.”

De culturele ambassadeurs krijgen jaarlijks een som van 2.500 euro om te investeren in de promotie van hun stad.