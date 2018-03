Peter Hertog (sp.a) duwt provincie- én stadslijst 06 maart 2018

03u00 0

Huidig gedeputeerde Peter Hertog zal bij de komende verkiezingen de provincieraadslijst voor sp.a niet trekken, maar duwen. Hij duwt ook de sp.a-gemeenteraadslijst in Sint-Niklaas. Na achttien jaar als provincieraadslid, waarvan twaalf jaar als gedeputeerde, vindt hij het tijd om afscheid te nemen van het provinciaal bestuursniveau. "Het is goed dat mensen op tijd hun plaats afstaan. Twaalf jaar gedeputeerde is lang genoeg om een stempel te drukken, het is nu aan nieuwe mensen", stelt Peter Hertog. Lijsttrekker voor sp.a bij de provincieraadsverkiezingen wordt Bart Van Malderen uit Dendermonde. Voor het eerst neemt Peter Hertog deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, als lijstduwer. Als gedeputeerde voor Mobiliteit, Waterbeleid, Energie, Onderwijs en Recreatiedomeinen blikt hij terug op een bestuursperiode met een aantal hoogtepunten. "Denk maar aan de groepsaankopen voor groene energie en zonnepanelen, de opstart van vele fietssnelwegen en de Brielmeersen in Deinze tot de ongeveer 700 kilometer extra onbevaarbare waterlopen die zijn overgenomen van de gemeenten: ik ben best wel trots wanneer ik dit lijstje overloop."





(JVS)