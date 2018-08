Petanqueclub De Populieren viert tiende verjaardag 14 augustus 2018

De tiende verjaardag van petanqueclub De Populieren is niet onopgemerkt voorbijgegaan. De Belseelse petanqueclub trok naar de petanquehal aan recreatiedomein De Ster voor het clubkampioenschap. Maria Mannaert was de beste bij de dames, Dennis De Meester won bij de heren. Daarna was er een receptie en een etentje voor de vele leden. De club speelt op het petanqueplein in de Populierenwijk in Belsele, dat in 2008 na een petitieactie werd aangelegd op het speelplein in de wijk.











(JVS)