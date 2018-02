Pastoor zegent wielertoeristen bij seizoensstart 26 februari 2018

02u26 0 Sint-Niklaas Net zoals het profpeloton in het laatste weekend van februari het Vlaamse wielerjaar op gang trekt, klikken ook heel wat wielertoeristen dan hun schoenen weer in de pedalen. Zo ook de Belseelse Trappers, die traditiegetrouw hun seizoen niet in gang zetten zonder Gods zegen.

Dat gebeurde zondag na de wekelijkse mis, met een nieuwe lokale aardse vertegenwoordiger van de Heer. Pastoor Robbrecht De Latte is immers pas sinds 2017, na de voorjaarsklassiekers, aan de slag gegaan in het dekenaat Sint-Niklaas, waar hij pastoor is in Belsele, Puivelde en Sinaai.





Voor hem was het de eerste kennismaking met de Belseelse Trappers, na het overlijden van pastoor Patrick D'Haenens twee weken na de zegening van de wielertoeristen vorig jaar. De nieuwe pastoor is echter behoorlijk op de hoogte van het reilen en zeilen in wielerland. Niet zó verwonderlijk, aangezien hij de voorbije jaren pastoor was in Geraardsbergen, waar de Muur en de koers een grotere goddelijke status hebben dan God zelf. Zo somde de pastoor ook vlotjes zowat alle bergjes op in de Vlaamse Ardennen die de renners zaterdag tijdens de Omloop voor de wielen geschoven kregen. Nadat hij het gezegende water op hun koude wielertoeristenlichamen had laten vallen, konden de Belseelse wielertoeristen gisteren met een gerust gemoed hun eerste 30 kilometer malen van 2018. (JVS)