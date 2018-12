Passagier gewond bij ongeval op Singel Kristof Pieters

30 december 2018

13u53 0

Op de Singel in Sint-Niklaas kwamen vrijdagavond om 22.30 uur drie personenwagens met elkaar in aanrijding. Een passagier raakte hierbij lichtgewond en had pijn in de nek. Eén van de drie chauffeurs bleek na controle door de politie onder invloed van alcohol te zijn.