Passagier gewond bij botsing op rotonde Kristof Pieters

16 december 2018

Op de rotonde van de Parklaan en de N70 in Sint-Niklaas gebeurde zaterdagavond om 20.53 uur een aanrijding tussen twee voertuigen. Een 33-jarige bestuurder uit Wuustwezel kwam van Grote Markt en reed zonder voorrang te verlenen het rondpunt op. Hij kwam hierdoor in aanrijding met een 40-jarige bestuurder die van Beveren kwam gereden. In de auto van de chauffeur uit Wuustwezel raakte een 58-jarige passagier gewond aan de borstkast door de airbag. Een kindje van 4 jaar bleef ongedeerd.