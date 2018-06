Participatiemoment voor RUP AZ Nikolaas 15 juni 2018

Voor de verhuizing van het AZ Nikolaas naar de westelijke stadsrand van Sint-Niklaas is er een ruimtelijk uitvoeringsplan in voorbereiding. Daarvoor werd intussen een startnota opgemaakt. Het stadsbestuur organiseert hierover een participatiemoment, op zaterdag 16 juni tussen 10 en 13 uur. Dat vindt plaats in de inkomhal van Syntra, Hogekouter 1. Geïnteresseerden krijgen er info over de doelstellingen van het plan en over het verder onderzoek en planproces. (JVS)