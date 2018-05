Parkwachter verdwijnt: buurt bezorgd 12 mei 2018

Met een welgemeende viering is in Sint-Niklaas deze week afscheid genomen van de parkwachter.





De man was jarenlang actief in het park om een oogje in het zeil te houden en is nu met pensioen gegaan. Het Sint-Niklase schepencollege besliste om de functie van parkwachter niet opnieuw in te vullen. Vanaf heden is er dus geen parkwachter meer in het stadspark. En dat veroorzaakt toch enige bezorgdheid bij de buurtbewoners. Op een door de stad georganiseerde wijkvergadering deze week kwam dat ook duidelijk tot uiting. Buurtbewoners vrezen dat door de afwezigheid van de parkwachter, de klachten over mistoestanden in het park zullen toenemen. "De aanwezigheid van een toezichter heeft altijd positieve gevolgen. Wie de regels in het park niet te nauw neemt, houdt zich dan toch wat in. Nu er geen parkwachter meer is, zou dat zeker in de zomermaanden een nadelige impact kunnen hebben", klonk het vanuit de buurt, die hoopt dat de stad toch voor een vervanger kiest, zelfs voor twee parkwachters.





Oud-raadslid Patric Gorrebeeck (CD&V) pleit ervoor iemand aan te stellen die in het normale arbeidscircuit minder kansen maakt, maar die toch het park kan bewaken. "Dit is een job die nodig is én wordt gewaardeerd. De bezorgdheid vanuit de buurt is zeker terecht." (JVS)