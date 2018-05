Parkeerwachters doen GAS-boetes pieken AANTAL DOSSIERS VERKEERSINBREUKEN STIJGT VAN 3.672 NAAR 4.734 JORIS VERGAUWEN

01 juni 2018

02u39 0 Sint-Niklaas Het aantal parkeerovertredingen dat met GAS-boetes wordt gesanctioneerd, neemt sterk toe door de inzet van de parkeerwachters. Bij sommige handelaars, die vaak moeten laden en lossen, schiet de aanpak in het verkeerde keelgat. De stad zoekt een oplossing.

Zes parkeerwachters die elke dag hun ronde doen in Sint-Niklaas hebben sinds eind oktober 2017 ook de bevoegdheid om parkeerovertredingen vast te stellen. Voordien kon alleen de politie proces-verbaal opstellen bij dit soort inbreuken, die sinds 2016 in Sint-Niklaas via gemeentelijke administratieve sancties (GAS) worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om foutparkeren of stilstaan of parkeren op een trottoir, op een plaats voor gehandicapten of voor de toegang naar eigendommen. In 2016 verwerkte de sanctionerende ambtenaar 3.672 GAS-parkeerdossiers, in 2017 ging het al om 4.734 dossiers, dus 1.062 meer. Die stijging zal zich dit jaar alleen maar verder doorzetten. Het voorbije jaar waren de parkeerwachters pas vanaf eind oktober actief als gemachtigde vaststellers. Op goed twee maanden stelden ze 243 parkeerinbreuken vast, de rest (4.491 pv's) kwam nog van de politie. "Het is een goeie zaak dat de parkeerwachters die bevoegdheid hebben. Zij moeten kunnen ingrijpen als ze foutparkeerders opmerken. Dat asociaal parkeren is voor vele inwoners terecht een grote ergernis", aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en korpschef Johan De Paepe van de lokale politie.





Oplossing zoeken

Keerzijde van de medaille is dat er nu veel sneller wordt ingegrepen. En dat hebben onder meer handelaars al aan den lijve ondervonden. Zo kreeg Herwig Hanssen, uitbater van een sportwinkel in de Reinaert Galerij, een boete van 110 euro omdat hij op een dinsdagvoormiddag even zijn camionette op het trottoir op de Grote Markt had geparkeerd, aan de ingang van de winkelgalerij. "Ik moest even laden en lossen, maar er was nergens plaats. Ik heb mij even daar geparkeerd, zonder voetgangers te hinderen. Ik heb er nog geen tien minuten gestaan, maar ik had wel een GAS-boete aan mijn been. Ik heb een verweerschrift ingediend met duidelijke argumenten, maar dat leverde geen begrip op. Op deze manier jaagt de stad de middenstand gewoon weg." Schepen voor Middenstand Carl Hanssens (N-VA) kondigt aan dat de situatie wordt bekeken. "Sinds oktober zijn de parkeerwachters actief. We merken nu dat een aantal gevallen discussie opleveren. De parkeerwachters krijgen duidelijke richtlijnen en volgen die goed op, maar we moeten voor iedereen een zo goed mogelijke oplossing kunnen uitwerken."





In totaal leverden de GAS-boetes voor parkeerinbreuken de stadskas in 2017 in totaal 316.855 euro op, tegenover 249.130 euro in 2016.