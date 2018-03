Paasevent op recreatiedomein De Ster 31 maart 2018

Op paasmaandag vindt op het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas het evenement 'Eieren na Pasen' plaats. Van 14 tot 18 uur is er vanalles te beleven in een speciaal ingerichte zone op het domein, aan de kant van de Vossekotstraat. Vanaf 14 uur delen paashazen paaseieren uit en kunnen kinderen op zoek gaan naar gouderen eieren die een prijs opleveren. Er is heel wat randanimatie, van grime, glittertattoos en gekke kapsels tot springkastelen, ballonplooiers en de zeepbellenfabriek. Maya De Bij komt ook langs, net als een kinderdisco met Anick en een optreden van Clown Rocky. De toegang tot het domein is vanaf zaterdag 31 maart betalend.





(JVS)