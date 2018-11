Oververhitte kookplaat zorgt voor rookontwikkeling in flat Kristof Pieters

11 november 2018

De brandweer moest zondagochtend rond 6.30 uur uitrukken voor een brandje in een flat op de bovenste verdieping van een gebouw in de Regentiestraat in Sint-Niklaas. De oorzaak was accidenteel. De bewoner van de studio had een kookplaat laten aanstaan van het fornuis. Dit zorgde voor een zware rookontwikkeling. De brandweer had de situatie snel onder controle en ventileerde het gebouw. De andere bewoners van het appartementsgebouw konden na afloop terugkeren.