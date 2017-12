Over de kop na slippartij: twee gewonden 02u41 0 Foto Kristof Pieters De auto ging na een slippartij over de kop.

In de Tassijnslaan in Sint-Niklaas zijn donderdagavond twee jonge vrouwen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze kwamen met hun Renault Twingo met Nederlandse nummerplaat uit de richting van Haasdonk en reden richting Sint-Niklaas. Net voor het kruispunt met de Stuurstraat verloor de bestuurster de controle over haar auto. De wagen slipte en belandde links van de weg in de ondiepe gracht en sloeg daarbij overkop. De wagen bleef midden op de weg op zijn dak liggen. De bestuurster en haar passagier raakten gewond en werden naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse voor het schoonmaken van de rijbaan die vol brokstukken, glas en gelekte vloeistoffen lag. De politie leidde het verkeer in beide richtingen beurtelings langs het ongeval. De zwaar beschadigde auto werd getakeld. (PKM)