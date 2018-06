Oudste turnleraar ter wereld geeft laatste les WILLY VAN WAUWE (95) NEEMT AFSCHEID VAN 'RUST ROEST' JORIS VERGAUWEN

18 juni 2018

02u37 1 Sint-Niklaas Al kraakte de machine de laatste jaren wat vaker, toch heeft turntrainer Willy Van Wauwe tot zijn 95ste gewacht om met pensioen te gaan. Bij turnkring Rust Roest uit Sint-Niklaas hebben ze hem gisteren enthousiast uitgezwaaid.

Liefst 95 jaar is hij intussen, maar toch gaf Willy Van Wauwe ook het afgelopen jaar nog een paar keer per week training aan de jeugd van turnkring 'Rust Roest'. Door zijn gezegende leeftijd lokte de kranige turntrainer bij velen een blik van ongeloof uit. Want aan de kant zitten, dat deed hij niet. Zoveel als mogelijk oefende hij mee. Alles zelf tonen lag intussen wel al wat moeilijker. Willy kreeg het wel telkens uitgelegd, met veel passie en geestdrift. Maar gisteren was het voor hem dan toch welletjes, na een carrière van zowat zeventig jaar als gymcoach. De jongeren kregen een laatste training van de levende legende van Rust Roest, het monument Willy Van Wauwe. "Ik stop nu wel als trainer, maar niet als turner", vertelde hij enthousiast. "Ik zal blijven bewegen en langsgaan bij de club. Toch zal ik het contact met de kinderen enorm missen."





De naam van turnclub Rust Roest verwijst naar het gezegde 'Rust is roest voor de jeugd, voor de grijsheid zoete vreugd'. Maar dat gaat niet op voor Willy. Zijn hele leven bleef hij actief, zijn tijd bracht hij altijd liever op de turnmatten door dan in de zetel. Het was ook de vader van Willy die in 1887 Rust Roest oprichtte. Willy zelf werd geboren in 1922. "Op vijfjarige leeftijd sloot ik me aan bij de turnkring van mijn vader en ik bleek best wel een talent. Ik ben meermaals Oost-Vlaams kampioen geweest en ik nam deel aan wedstrijden in Zwitserland, Luxemburg en Duitsland. Na mijn carrière als gymnast ben ik trainer geworden bij Rust Roest."





In 2012 bleek na een officieus onderzoek dat Willy met zijn toen 90 jaar op de teller al de oudste turntrainer ter wereld was. In de aanloop naar de Olympische Spelen in Londen was er een delegatie gymnasten te gast in Sint-Niklaas. Tijdens een van de trainingen zag een Braziliaanse afgevaardigde Willy aan het werk. Hij was zeer verbaasd over de opmerkelijke leeftijd van de man. Samen met een vertegenwoordiger van Gymnova, de firma die de turntoestellen leverde in Londen, organiseerde hij een bevraging bij alle landen die deelnamen aan de Olympische Spelen. Niemand bleek een oudere trainer in huis te hebben. "En mijn carrière is nog lang niet voorbij, hoor. Ik hoop het nog een tijdje vol te houden", zei Willy toen. Liefst vijf jaar heeft hij het nog volgehouden. Gisteren werd hij gevierd door alle Rust Roest-leden en uitgebreid bedankt voor zijn inzet en engagement.