Oudste Sint-Niklazenaar is 107: Adrienne viert morgen haar verjaardag JVS

01 februari 2019

20u09 0 Sint-Niklaas In woon-zorgcentrum Orelia Ten Berge in Belsele wordt zaterdag de 107de verjaardag gevierd van Adrienne De Maesschalck. Zij is de oudste inwoner van Sint-Niklaas.

“Optimistisch zijn. En niet klagen, want daar word je snel écht oud van.” Het is een wijze raad van Adrienne De Maesschalck, die morgen 107 jaar wordt. Ze is daarmee ook de oudste Sint-Niklazenaar. Haar bijzondere verjaardag werd vandaag al gevierd in woon-zorgcentrum Orelia Ten Berge in Belsele, met haar familie en medebewoners. En ook morgen, op haar verjaardag, wordt de feesttafel gedekt voor verse pannenkoeken. Dat voordeel hebben mensen die verjaren op Lichtmis óók. Zo gaat het intussen al 107 jaar voor Adrienne.

Wandeling

Adrienne werd op 2 februari 1912 geboren in Wachtebeke. Tot haar 102de woonde ze in Waasmunster. Nu woont ze al 5 jaar in het woon-zorgcentrum. Dagelijks schuifelt ze nog voorzichtig door de gangen van het woon-zorgcentrum voor een wandelingetje en een babbel.

Voor Adrienne is het leven niet zacht geweest. Ze verloor als kind haar moeder, moest één van haar twee dochters afgeven en ook de dood van haar kleinzoon liet een diepe kras achter op haar ziel. Niettemin is Adrienne dankbaar voor de onverhoopt véle jaren die ze krijgt.