Oudste Sint-Niklazenaar (107) is overleden 22 februari 2018

02u54 0 Sint-Niklaas De 107-jarige Ludovica 'Wiske' Vertenten is deze week overleden. Zij was de oudste Sint-Niklazenaar.

Op die leeftijd komt een overlijden nooit meer compleet onverwacht, maar niettemin leek Ludovica Vertenten nog in een meer dan behoorlijke gezondheid. Ze haalde in januari nog de voorpagina van onze krant. Een onderzoek had gepeild naar het effect van huishoudelijk werk op de gezondheid. Niemand anders dan Ludovica kon die stelling beter onderschrijven. Zelfs op haar 107de dweilde ze nog elke dag haar living en keuken. "Energie dat mij dat geeft", vertelde ze toen, waar ze nog aan toevoegde: "Ik heb al dikwijls tegen mijn familie gezegd: 'Als ik sterf, mogen ze mijn dweil samen met mij begraven.'"





Nieuwe oudste inwoner

Ze woonde nog steeds alleen in een appartement in de Hoge Bokstraat, waar ze bovendien nog elke dag op haar hometrainer zat. "Driehonderd keer trap ik en dan kom ik er af", klonk het fier. Ze trouwde in 1932 en verloor haar echtgenoot in 1973. Ook haar zoon Roger is al overleden, in 2001. Op drie weken voor haar 108ste verjaardag is Ludovica gestorven. Op 15 maart 1910 werd ze geboren in Sint-Niklaas. De oudste inwoner van de Wase hoofdstad is nu Adrienne De Maesschalck, die op 2 februari haar 106de verjaardag vierde in rusthuis Ten Berge in Belsele. (JVS)