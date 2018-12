Oud-burgemeester Christel Geerts lanceert zoon Conner: op zijn 26ste trekt hij meteen Vlaamse sp.a-lijst JVS

16 december 2018

16u11 0 Sint-Niklaas De sp.a heeft de lijsten bekendgemaakt waarmee de partij in Oost-Vlaanderen naar de verkiezingen trekt. De Vlaamse lijst zal getrokken worden door Conner Rousseau (26) uit Sint-Niklaas, zoon van sp.a-politica en voormalig burgemeester van Sint-Niklaas Christel Geerts.

Conner Rousseau is pas 26 jaar en nam nog niet eerder deel aan verkiezingen, maar hij wordt in mei wel meteen lijsttrekker van de Oost-Vlaamse lijst van sp.a voor het Vlaams parlement. Freya Van den Bossche uit Gent staat op plaats 2. Voor de zoon van huidig schepen Christel Geerts is het meteen een grote stap. “Het is spannend. Ik was kandidaat, maar het was toch verrassend dat mijn naam uit de bus kwam om de Vlaamse lijst in de provincie aan te voeren.”

Conner Rousseau werkte eerder als communicatie-adviseur voor Freya Van den Bossche. Sinds 2015 doet hij dat voor sp.a-partijvoorzitter John Crombez. “Ik ben een nieuw gezicht, maar ik ben niet nieuw in de partij. Ik draai al een jaar of vier mee in het nationaal hoofdkwartier. Dat is voor mij al heel leerrijk geweest: ervaring opdoen op een hoog niveau en achter de schermen meedraaien. Ik heb veel leuke dingen beleefd, maar ook al de miserie meegemaakt.”

“Harde werker”

“Mijn leeftijd is een mes dat aan twee kanten snijdt. Ik zal sneller opvallen. Bijna niemand verwacht dat een 26-jarige bovenaan die lijst staat. Nadeel is dan weer dat mensen vragen zullen stellen over ervaring en competenties. Dan is het aan mij om die vragen weg te nemen. Wie mij kent, weet dat ik veel doe, van kampen voor kinderen uit problematische gezinssituaties aan zee tot festivals en evenementen in het Waasland. Het is nu aan mij om dat sociaal engagement en de dingen waar ik voor sta op een brede manier te vertalen. Deze stap komt vroeger dan ik misschien zelf had verwacht, maar ik ben er wel klaar voor.”

“Nodig”

Het is van Freddy Willockx geleden dat de Sint-Niklase socialisten nog een vertegenwoordiger hadden in het Vlaams parlement, iets wat voor Conner Rousseau als lijsttrekker straks meer dan waarschijnlijk is weggelegd. Het gebeurt op een moment dat het verhaal van sp.a is ondergesneeuwd. “We kunnen de situatie keren door terug de aandacht op te eisen voor ons verhaal, door nieuwe gezichten te brengen en nog meer te focussen op waar we voor staan, zoals zorgzekerheid, pensioenen, koopkracht,... We moeten dat op een nieuwe, frisse manier doen, een nieuw socialisme brengen. We zullen onze tijd nodig hebben, maar ons verhaal is vandaag meer dan nodig.”

Dat zijn moeder een ervaren politica is, blijkt voor Conner Rousseau niet meteen een groot voordeel. “Het zou een argument kunnen zijn om niet wéér ‘een kind van’ te kiezen. Ik kies ook mijn eigen weg. Ik heb twee zussen en een broer en ik ben de enige die in de politiek wil. Dat is mijn eigen engagement. Ik heb zelf gekozen om te werken waar ik werk, om me in te zetten waarvoor ik me inzet. Ik heb ook zelf gekozen om kandidaat te zijn. En de meerderheid van de provincie heeft ervoor gekozen om mij bovenaan te zetten. Ik vind het ook belangrijk om sp.a weer op de kaart te zetten in Sint-Niklaas. Ik ga dat niet alleen doen, maar met de hele afdeling.”