Organisatie Kroegentocht looft kwarteeuw inzet De Graanmaat 23 maart 2018

02u29 0

De organisatoren van de Muziekkroegentocht hebben de uitbaters van De Graanmaat op de Grote Markt gehuldigd. Dat gebeurde omdat de Kroegentocht in Sint-Niklaas vorige vrijdag aan de 25ste editie toe was én De Graanmaat al van in het begin van de partij was. "We wilden dat niet zomaar laten voorbijgaan, daarom krijgt De Graanmaat een speciale oorkonde voor die kwarteeuw inzet en engagement", klonk het bij Bram Lanoye. Taverne De Graanmaat bestaat ook 75 jaar en is aan de derde generatie toe. De koppels Eddy Serrien en Hermien De Maere en Kurt Buyle en Claudia Daelman baten de zaak uit. Claudia nam de horecazaak over van haar vader William, die de zaak van zijn moeder Yvonne verderzette.





(JVS)