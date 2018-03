Opvangcentrum Westakkers nog dit jaar dicht 27 maart 2018

03u35 0 Sint-Niklaas Het noodopvangcentrum op het vroegere militaire domein Westakkers in Sint-Niklaas gaat nog dit jaar dicht. Dat heeft de ministerraad het voorbije weekend beslist.

Een exacte datum voor de sluiting van het noodopvangcentrum Westakkers in Sint-Niklaas is er nog niet, maar dat gebeurt wel nog zeker dit jaar, wellicht in de zomer of het vroege najaar.





Dat besliste de ministerraad het voorbije weekend en werd gisteren ook meegedeeld door het kabinet van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).





Samen met opvangcentrum Westakkers gaan nog acht andere asielcentra in ons land dicht die tijdens de migratiecrisis eind 2015 en begin 2016 in allerijl werden ingericht om de grote instroom van vluchtelingen het hoofd te bieden.





Afbouw capaciteit

In het Rode Kruis-opvangcentrum Westakkers in Sint-Niklaas kwamen de eerste vluchtelingen in september 2015 toe, vooral uit Syrië en Irak. De afbouw van de capaciteit van het opvangcentrum werd vorig jaar al ingezet. Tegen eind vorig jaar was het aantal opvangplaatsen al teruggeschroefd van 500 naar 300.





200 plaatsen

Er werden nog 200 plaatsen als buffer beschikbaar gehouden, maar ook dat is nu niet meer nodig, meldt het kabinet van staatssecretaris Theo Francken. "De instroom van asielzoekers is verder gedaald waardoor er ruimte is om verder in te krimpen en kosten te besparen", klinkt het. Federaal volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge (N-VA) uit Sint-Niklaas blikt al tevreden terug. "Als stad én als regio hebben we méér dan onze verantwoordelijkheid opgenomen in het kader van de crisisopvang. Ook de mensen van het Rode Kruis hebben hier uitstekend werk geleverd", zegt Buysrogge. "Belangrijk is nu dat die tijdelijke opvang kan worden afgebouwd als de nood niet meer acuut is. Dat heeft de regering nu ook bepaald en daarmee kan Westakkers toewerken naar de sluiting als opvangcentrum." (JVS)