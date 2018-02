Oproep voor subsidies welzijnsorganisaties 10 februari 2018

Welzijnsorganisaties in Sint-Niklaas kunnen opnieuw een aanvraag doen voor subsidies van de stad. Dossiers moeten voor 1 maart of voor 1 september ingediend worden.





De stad wil vernieuwende welzijnsinitiatieven steunen voor maximum twee jaar. Geselecteerde projecten krijgen maximum 12.395 euro per jaar. Een project kan ook maximaal twee keer binnen de vijf jaar gesubsidieerd worden. Initiatieven maken kans op subsidies als ze focussen op kansarmoede en welzijn. Samenwerkingsverbanden genieten de voorkeur. Gewone personeelskosten of werkingskosten van een organisatie of vereniging maken geen kans op stadssteun.





Daarnaast kunnen welzijnsorganisaties bij de stad ook een subsidie aanvragen voor verbouwings- en inrichtingswerken. De stad betaalt vijftig procent van de facturen terug, met een maximumbedrag van 6.197 euro. De tussenkomst voor een investeringsproject kan maximaal twee keer binnen de vijf jaar aangevraagd worden. Meer info via nermina.mujan@sint-niklaas.be. (JVS)





