Opnieuw zomerse avondwandelingen in stad 06 juni 2018

02u51 0

In juli en augustus organiseert Toerisme Sint-Niklaas opnieuw fijne, zomerse avondwandelingen. Doelpubliek zijn individuele toeristen en inwoners die een verrassend kantje van Sint-Niklaas, Nieuwkerken of Sinaai willen ontdekken. Dat gebeurt in kleine groepen, van maximaal 25 deelnemers, telkens op donderdagavond vanaf 19 uur. Negen stadsgidsen hebben elk een eigen tocht uitgestippeld, die ongeveer twee uur duurt. De gidsen brengen je langs de Dries in Sinaai, langs bijzondere stadsvernieuwingsprojecten, de kunst in de stad en langs de tastbare herinneringen aan 100 jaar Groote Oorlog in de stad. De dienst Toerisme heeft zelfs een speciale ballonwandeling in petto.





De inschrijvingen zijn nu open. Deelnemen kost 2,5 euro. Alle info bij Toerisme Sint-Niklaas, Grote Markt 45, 03/778.35.00.





(JVS)