Opnieuw zes transmigranten gevat in omgeving E17 26 mei 2018

De politiezones in onze regio stellen de laatste weken opvallend meer meldingen van transmigranten vast in de omgeving van de E17. Door de vele acties op de snelwegparkings hebben mensensmokkelaars blijkbaar hun werkterrein verschoven naar de landelijke straten in de omgeving van de parkings. Gisterenmorgen omstreeks 5.30 uur werden zes illegalen aangetroffen in de Beverenstraat in Kruibeke. Het ging om drie vrouwen en drie mannen, allen afkomstig uit Eritrea. Zij werden allen bestuurlijk aangehouden en overgebracht naar het commissariaat. De dienst vreemdelingenzaken werd ingelicht. Begin deze week werden er ook al transmigranten opgepakt in de Malpertuuslaan in Belsele. De politie kwam tussenbeide omdat een groep van een dertigtal personen onderling ruzie had gekregen. In de politiezone Kruibeke-Temse staat de teller dit jaar al op 26 tussenkomsten waarbij in 16 gevallen ook mensen werden opgepakt. Dat was vooral in de omgeving van de Molenstraat en Beverenstraat. In Sint-Niklaas heeft de politie dit jaar al 15 interventies gehad met transmigranten. (PKM)