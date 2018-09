Opnieuw tweewekelijkse inzameling huisvuil JVS

06 september 2018

17u25 0 Sint-Niklaas De afvalintercommunale MIWA start opnieuw met een tweewekelijkse inzameling van het huisvuil.

De afvalintercommunale MIWA start opnieuw met een tweewekelijkse inzameling van het huisvuil. De afgelopen twee maanden was de zomerregeling van kracht, met een wekelijkse ophaling. Vanaf september keert MIWA terug naar een tweewekelijkse inzameling. De huisvuilzakken buiten zetten, kan in Sint-Niklaas vóór 6.00 uur op de dag van de ophaling of de avond voordien ná 18 uur. De precieze data staan vermeld op de ophaalkalender van MIWA.

MIWA geeft nog een paar tips mee. "Verpak vleesresten altijd, bijvoorbeeld in krantenpapier, voor je ze weggooit. Zo kunnen vliegen er geen eitjes in leggen. Bij aanwezigheid van maden kan je kokend water in de zak gieten of zout in de zak strooien."