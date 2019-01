Opnieuw twee ongevallen op één dag op rotonde N41, slachtoffer vraagt onderzoek Kristof Pieters

14 januari 2019

17u12 1 Sint-Niklaas Het is bijzonder goed opletten bij regenweer op de rotonde van de westelijke tangent (N41). Zondag kwamen opnieuw twee voertuigen in de berm terecht. Sigrid Daems uit Lokeren, één van de slachtoffers, vindt het hoog tijd dat de betrokken instanties de situatie gaan onderzoeken. “Op zijn minst moet er fatsoenlijke signalisatie komen om chauffeurs te waarschuwen.”

Zondag kwam er tot tweemaal toe een voertuig in de gracht terecht ter hoogte van het rondpunt van de westelijke tangent. In de voormiddag verloor de bestuurder van een BMW de controle over zijn wagen in de zwakke bocht en ging er de berm in. Rond 12.30 uur gebeurde hetzelfde bij Sigrid Daems. Zij reed samen met haar 16-jarige zoon Giancarlo in haar Volkswagen Golf Cabrio in de richting van Sint-Niklaas het rondpunt op toen ze in een flauwe bocht haar wagen voelde wegglijden. “Van overdreven snelheid was geen sprake, want ik reed niet eens 50 kilometer per uur”, getuigt ze. “Het voelde alsof we over een bizar plekje op het wegdek reden, waar de wielen alle grip verloren. De auto werd weg gekatapulteerd tegen de boordsteen en ging vervolgens over de kop om uiteindelijk in de gracht tot stilstand te komen. Gelukkig is de cabrio voorzien van een stevige beugel en droegen we onze gordel, want anders waren we hier niet heelhuids uitgekomen. Verschillende mensen die ter hulp schoten, ook buurtbewoners, vertelden dat ik niet de enige was die op die plek in de berm was terechtgekomen. Terwijl ik een foto wou nemen van mijn wagen, moest ik zelfs wegspringen omdat er nog een wagen plots begon te spinnen. De politie en de takelaar bevestigden ons nadien ook dat er al opvallend veel ongevallen zijn gebeurd op die plek. We vragen ons nu wel af waarom er dan geen serieus onderzoek wordt ingesteld. Hopelijk wacht men niet tot er iets ernstig gebeurt.”

Oproep

Sigrid is opgelucht dat zij en haar zoon ongedeerd bleven bij de buiteling, maar haar wagen is ze wel kwijt. “Het was een karretje van 16 jaar oud, maar hij was wel perfect in orde en er lagen net nieuwe banden op. Ik wil nu vooral andere mensen waarschuwen en hoop dat mijn oproep ook gehoor krijgt bij de bevoegde instanties, want op z’n minst zou men hier toch fatsoenlijke signalisatie moeten zetten die chauffeurs attent maken op een potentieel gevaarlijke situatie,” vindt Sigrid.

Opvallend veel ongevallen

De rotonde op de westelijke tangent van de N41 werd eind 2012 in gebruik genomen. Er gebeuren opvallend veel ongevallen. In augustus 2016 zelfs eens vier keer op één dag tijd. Ook afgelopen zondag waren er twee ongevallen op enkele uren verschil. Volgens de brandweer is mogelijk het asfalt op het rondpunt onvoldoende waterdoorlatend.

De weg valt onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer, maar ook het stadsbestuur is op de hoogte van de problematiek en boog zich er maandag opnieuw over. “Op vraag van de brandweer heeft de wegbeheerder in het verleden ook al een inspectie van het wegdek gedaan en niets ongewoons vastgesteld”, zegt schepen van Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Bij nat weer gebeuren daar blijkbaar makkelijk ongevallen. Ik heb nog niet de kans gehad dit te bespreken met de verschillende diensten, maar zal dit de komende dagen zeker doen.”