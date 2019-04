Opnieuw botsen vrachtwagens in staart van file door wegenwerken op E17 Kristof Pieters

12 april 2019

10u20 3 Sint-Niklaas Voor de tweede dag op rij heeft zich op de E17 een aanrijding tussen twee vrachtwagens voorgedaan in de staart van de file ten gevolge van de wegenwerken op de E17 in Waasmunster. Het parket kondigt ook aan dat ze pechstrookrijders zal vervolgen.

Een chauffeur van een vrachtwagen van een firma uit Lokeren merkte vrijdagochtend rond 8 uur de staart van de file net te laat op. Hij gooide het stuur nog naar links maar schampte de achterkant van een Roemeense vrachtwagen die met een lading kunststofplaten op weg was van Nederland naar Parijs.

De passagierskant van de vrachtwagen die inreed op zijn voorligger raakte zwaar beschadigd. Ook de opleggers van beide vrachtwagens liepen schade op. Beide chauffeurs bleven gelukkig wel ongedeerd. Het ongeval gebeurde op exact dezelfde plaats waar donderdag ook al een zwaar ongeval gebeurde met twee vrachtwagens.

De rijbaan lag bezaaid met glas en brokstukken die door de brandweer van verwijderd werden. Twee van de drie rijstroken waren een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Na een klein uurtje was de weg weer vrijgemaakt.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft intussen aangekondigd dat ze pechstrookrijders gaat vervolgen. Er circuleren dashcambeelden waarop te zien is hoe tal van bestuurders tijdens de werkzaamheden op de E17 tussen Sint-Niklaas en Waasmunster oneigenlijk gebruik maken van de pechstrook.

Het parket zal de dashcambeelden analyseren en de bestuurders identiciferen met het oog op vervolging. De snelwegpolitie zal eveneens verhoogde controles uitvoeren.

De vernieuwing van het wegdek op de E17 richting Gent verloopt dankzij het mooie weer wel zeer vlot. Donderdag werd het laatste stukje oude asfalt op de midden- en linkerrijstrook afgeschraapt. Momenteel rijdt het verkeer over twee versmalde rijstroken die reeds uit nieuw asfalt bestaan. Zondag zal normaal gezien in totaal 8 kilometer asfalt vervangen zijn en kan het verkeer weer over de gebruikelijke 3 rijstroken rijden. Ook de op- en afrit Waasmunster richting Gent gaan dan weer open.