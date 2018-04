Oplossing parkeerdruk blijft uit INTERESSE VOOR ABONNEMENT PARKING COLRUYT HEEL KLEIN JORIS VERGAUWEN

11 april 2018

02u40 0 Sint-Niklaas De stad moet opnieuw op zoek naar een oplossing voor de hoge parkeerdruk in de buurt rond de Gasmeterstraat en Nijverheidsstraat. Colruyt wou een deel van zijn parkeerplaatsen verhuren, maar het enthousiasme bij buurtbewoners was laag.

In de buurt rond de Gasmeterstraat en Nijverheidsstraat is de parkeerdruk de laatste jaren alleen maar toegenomen. "Uit een aantal tellingen is gebleken dat de parkeerbezetting bijna altijd meer dan 90 procent bedraagt. Dit is ook logisch als je weet dat er in de vier straten 139 publieke parkeerplaatsen zijn en er 282 bewonersvignetten zijn uitgereikt", schetst schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).





Om de parkeerdruk in de buurt te verlichten, sloot de stad in 1999 al een overeenkomst met Colruyt, waarbij buurtbewoners op hun parking konden parkeren. Colruyt besliste in 2016 om deze overeenkomst eenzijdig op te zeggen. Vorig jaar kwam er ook een slagboom aan de toegang van de parking, met een ticket dat moet worden voorgelegd aan de kassa om buiten te rijden. "Volgens Colruyt hielden buurtbewoners zich niet aan de afspraak om de parking te verlaten op de afgesproken uren. Daardoor was deze op zaterdag overbezet met langparkeerders. Ook overdag maakten mensen die in de buurt werken of hun kinderen van school kwamen halen er gebruik van."





Parkeerplaatsen verhuren

De stad bleef intussen onderhandelen met Colruyt om toch een gedeeld gebruik van de parking toe te laten. "Na heel lang aandringen en nadat een eerder proefproject in Brussel succesvol was, is Colruyt nu bereid gevonden om de parking open te stellen. Maar wel tegen een aantal voorwaarden", klinkt het. Via een parkeerbedrijf gaat Colruyt parkeerplaatsen verhuren aan 30 euro per maand, alleen voor buurtbewoners en met beperkte gebruiksuren: van maandag tot zaterdag van 18.30 uur 's avonds tot 9.30 uur 's morgens en zondag de hele dag.





20-tal locaties in het vizier

Op vraag van Colruyt heeft de stad gepeild naar de interesse in de buurt. In totaal werden 560 adressen aangeschreven. Er kwamen een 20-tal reacties: tien bewoners zijn geïnteresseerd, zes hebben geen interesse en vier zijn akkoord, maar vinden de prijs te hoog. "Helaas zijn er in deze buurt niet veel andere parkeeroplossingen", concludeert schepen Hanssens. "We hebben in het verleden bekeken of het bij de brandweer kan, maar dat blijkt om veiligheidsredenen geen optie. Na de werken op Driekoningen zal er een buurtparking zijn met 24 parkeerplaatsen ter hoogte van de VDAB. We bekijken nu andere opties met private parkings. Daarvoor is er een budget van 200.000 euro. Verspreid over de stad hebben we een 20-tal locaties in het vizier. Niet evident omdat het telkens gaat om privaat terrein en geen van deze oplossingen gratis zal zijn."