Opleiding voor beautysector in neurologische aandoeningen

13 december 2018

12u56 0 Sint-Niklaas Schoonheidsspecialistes, kappers en eerstelijnsverzorgers kunnen vanaf volgend voorjaar een opleiding volgen bij het Institute for Professional Care (IFPC), om inzicht te krijgen in de problematiek van neurologische patiënten. Daarvoor werkt het instituut samen met de dienst Neurologie van het AZ Nikolaas.

In april volgend jaar start het Institute for Professional Care (IFPC) met de opleiding ‘Beauty-/Hair-/Care Professional Neurologie’. De voorbije vier jaar konden kappers en schoonheidsspecialisten al terecht voor een opleiding bij het IFPC om beter om te gaan met klanten met kanker. Nu wordt de zorggroep uitgebreid naar mensen met zenuwaandoeningen. Dat omvat de ziekte van Parkinson, Alzheimer, dementie, ALS, MS en epilepsie. “Over zenuwaandoeningen heerst vaak nog veel onwetendheid. Bovendien kampen patiënten vaak met een depressie of een negatief zelfbeeld. Wie deze aandoeningen beter kan inschatten, kan ook een grotere rol spelen om deze patiënten zich beter te doen voelen”, klinkt het bij Paul Verdonck en Kathleen Vanderbeken van het Institute For Professional Care (IFPC). “Het algemene doel van de opleiding is de kennis, houding en vaardigheden van de dienstverleners te vergroten en tegelijkertijd drempelverlagend te werken voor patiënten. De afgestudeerden ontvangen een kwaliteitserkenning en -label na een leertraject met 20 lesdagen, een ervaringsperiode van 120 uur, tussentijdse toetsen, examens en een eindwerk.”

Naast een inzicht in wat neurologische aandoeningen zijn, komen thema’s als motoriek en gevoel, spraak- en slikproblematiek, cognitie, ergonomie aan bod, met daarnaast ook een heel praktijkgerichte training.

Het Institute For Professional Care werkt voor deze opleiding samen met de dienst Neurologie van het AZ Nikolaas. Alle info: www.institutefpc.eu.