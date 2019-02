Opgelet voor vergiftigd lokaas: al één hond overleden Kristof Pieters

26 februari 2019

18u53 8 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft de afgelopen dagen al verschillende meldingen gekregen over vergiftigd lokaas in onder meer de omgeving van de Ettingstraat. Al zeker één hond is hierdoor overleden.

Het is nog niet duidelijk om welk gif het gaat. Dat wordt nog volop onderzocht. Het moet alleszins wel erg toxisch zijn want één hond overleefde het eten van dit lokaas niet. “Na een wandeling in het stiltegebied en de dreven palend aan de Ettingstraat werd onze hond Zita plots onwel. We zijn meteen naar de dierenarts gereden. Die heeft alles geprobeerd maar in een uur tijd was ze overleden.” Volgens de politie is een andere hond momenteel in behandeling na het eten van vergiftigd aas. Ondertussen gaat het de goede kant op met de viervoeter.