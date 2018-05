Openslaand portier brengt fietser ten val 28 mei 2018

In de Joseph Lonckestraat in Sint-Niklaas kwam een 42-jarige fietser vrijdagavond in aanrijding met een openslaand portier van een auto. De fietser kwam van Plezantstraat en reed rechtdoor in Joseph Lonckestraat. Een 25-jarige bestuurster uit Sint-Niklaas had haar voertuig net geparkeerd in de Joseph Lonckestraat ter hoogte van huisnummer 2. Ze opende het portier langs de bestuurderszijde zonder in haar zijspiegel te kijken. De fietser moest uitwijken en viel. Hij liep schaafwonden op aan de knie en had pijn in de nek. (PKM)