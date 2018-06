Openluchtfuif klaar voor topeditie GROOTSTE WASE FUIF ZIT AAN MAXIMUMCAPACITEIT MET 7.000 BEZOEKERS JORIS VERGAUWEN

27 juni 2018

02u48 0 Sint-Niklaas De Openluchtfuif in Nieuwkerken maakt zich op voor een heuse topeditie vrijdag, met een bezoekersaantal dat wellicht dicht tegen de maximumcapaciteit van zevenduizend ligt. Het grootste feestje van de regio barst bijna uit zijn voegen en neemt dan ook enkele maatregelen om alles nog meer in goeie banen te leiden.

Het is al de 31ste keer dat op De Schakel in Nieuwkerken de Openluchtfuif plaatsvindt komende vrijdag. Een 'fuif' is het echter al lang niet meer. Het is veel meer een heus festival geworden, niet alleen door de zevenduizend bezoekers, maar vooral ook door de hele aankleding, een imponerende geluids- en lichtkwaliteit en de reeks grote namen die er passeren. Deze keer is de headliner Jebroer, daarnaast komen topdj's langs als Bestien Ft. MC Chucky, Michael Amani & Louis XIV, Partyshakers Ft. Jolene & Pete, Spynex, Maori en Nina Black & II ReBelium. Het feestje start om 20 uur en eindigt om 4 uur.





Om die grote volkstoeloop meer beheersbaar te houden, hanteert de organisatie dit jaar het principe 'Binnen is binnen, buiten is buiten'. "Per inkomticket mag men slechts éénmaal het terrein betreden. Wie het terrein verlaat en terug naar binnen wil, zal een nieuw ticket moeten kopen aan de kassa. We doen dat om de overlast op straat te beperken. Dat was de voorbiej jaren toch wel wat aanwezig", klinkt het bij de organisatie.





Vorig jaar waren er zesduizend feestvierders, dit jaar worden dat er nog meer. "Vorig jaar hadden we met Summerfestival in Antwerpen op diezelfde avond een grote concurrent. Die is er nu niet meer. En daarnaast wordt het ook geweldig weer, dus verwachten we echt een heel grote toeloop. Bij de topedities hebben we zevenduizend bezoekers, wat ook de maximumcapaciteit is."





Veel méér kan het niet meer worden dus. "We zijn heel groot geworden. We willen nog wel groeien, maar dat moet ook kunnen. We blijven een organisatie die ontstaan is uit de vier jeugdbewegingen en we werken met vrijwilligers. Op dat vlak zitten we wel stilaan aan ons plafond. Op deze locatie zouden we nog wel verder kunnen uitbreiden, maar dat gaan we na deze editie bespreken en evalueren. Om dat te kunnen, zouden we aan onze structuur moeten sleutelen."





VIP-bezoekers

Opmerkelijk is dat de Openluchtfuif ook steeds meer VIP-bezoekers over de vloer krijgt, dus een volwassen publiek, terwijl het feestend publiek voornamelijk uit tieners en jonge twintigers bestaat er traditioneel het einde van de examens en het begin van de zomervakantie komt vieren. "Door de sterke groei van onze VIP-zone maken we deze keer een onderscheid tussen gouden en gewone VIP's. Er zal voor de eerste keer ook een exclusief netwerkevent plaatsvinden op het VIP-podium, genaamd VIP-Connect. Dat event is enkel voor onze gouden VIP's en duurt van 20 tot 22 uur. Hapjes worden geserveerd door sterrenrestaurant 't Korennaer uit het dorp. In totaal zullen we zowat 700 VIP's over de vloer krijgen."





Tickets kosten 12 euro, aan de kassa is dat 15 euro. Voor VIP-tickets betaal je 60 euro 120 euro voor de gouden tickets.





Info: www.olf.be.