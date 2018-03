Openingsfeest van het Bijshuis 16 maart 2018

Het Bijshuis open morgen de deuren met een groot feest. Onder meer Sean Dhondt en Shaun Van Steen treden op.





Na een jaren voorbereiding en fondsenwerving én de bouw van de zorgwoning voor hun negen kinderen met een beperking zijn de ouders van de vzw Bijs dit weekend toe aan een feestelijk slotakkoord. De nieuwbouw in de Watermolenwijk II is klaar, sinds januari wonen de eerste kinderen er. Nu willen de zeven gezinnen, waaronder het gezin van Tom Steels, de vele sympathisanten bedanken en het groot publiek laten kennismaken met het Bijshuis. Zaterdag zijn er tussen 10 en 20 uur rondleidingen. Daarnaast zijn er van 15 tot 22 uur optredens van vuurkunstenaar Ron Jaluai, het Sint-Niklase Theater Tieret, de bands Tell Mama en Het Lot en van Sean Dhondt en Shaun Van Steen.





De groep van zeven ouders startte in 2013 met hun project, nadat ze werden geconfronteerd met de ellenlange wachtlijsten voor mensen met een beperking. Ze kunnen rekenen op steun van de stad en overheidssubsidies, maar de voorbije jaren brachten tal van acties ook heel wat middelen binnen, onder meer tijdens de Warmste Week van Studio Brussel. Het Bijshuis bevindt zich in de Hadewychstraat 29. (JVS)