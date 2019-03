Opening nieuwe dienstencentrum Sinaai uitgesteld tot september JVS

14u19 0 Sint-Niklaas Het nieuw lokaal dienstencentrum in Sinaai zal pas in september de deuren openen. De werkzaamheden hebben vertraging opgelopen, waardoor ook het geplande toonmoment op de Dag van de Zorg vandaag niet kan plaatsvinden.

Het vroegere OCMW-rusthuis Sint-Katharina in Sinaai krijgt een volledig nieuwe functie. De Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij (SNMH) heeft intussen 24 sociale huurflats ingericht in het gebouw. De eerste bewoners hebben er al hun intrek genomen. Alle flats zijn toegewezen.

Nog in het gebouw komt er een lokaal dienstencentrum van het Zorgpunt Waasland, waar oudere Sinaainaren terecht kunnen voor een hele waaier aan diensten. Bedoeling was om deze zondag al een eerste toonmoment te organiseren in het gebouw, maar dat bleek onmogelijk. De werkzaamheden hebben vertraging opgelopen. “De afwerking en de inrichting van het nieuw lokaal dienstencentrum is nog volop bezig. Het gebouw is nog niet voldoende toegankelijk. Daarom stellen we de opendeurdag én meteen ook de opening van het dienstencentrum uit naar september”, aldus algemeen directeur van Zorgpunt Waasland Tjeu van Diessen.

“We wachten verder ook nog op de omgevingsvergunning. Zodra die er is, kunnen we starten met de buitenaanleg. Vele Sinaainaren, vroegere medewerkers, bewoners of hun familie zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het voormalige rusthuis Sint-Katharina er uitziet na de volledige make-over en wat het nieuwe lokaal dienstencentrum te bieden heeft. Daarom zetten we in september de deuren open samen met de SNMH en tonen we het volledige gebouw, enkele flats en het dienstencentrum.”